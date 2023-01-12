Летом прошлого года Гильермо Варела буквально сбежал из «Динамо». Несмотря на слова о желании провести сезон в России, уругвайский защитник воспользовался правом на приостановку контракта и отправился во «Фламенго». По сути, Варела ушёл навсегда, ведь его действующий трудовой договор с московским клубом рассчитан до конца сезона 2022/2023.

Теперь Гильермо Валера подписал предварительный постоянный контракт с «Фламенго», о чём сообщает пресс-служба бразильского клуба. Трудовое соглашение будет действовать до конца 2025 календарного года.

За «Фламенго» 29-летний Гильермо Варела провёл шесть матчей.