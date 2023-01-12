Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Варела подписал предварительный контракт с «Фламенго» - сейчас он принадлежит «Динамо» официально

12 Января 2023 • 18:17 Комментировать

Летом прошлого года Гильермо Варела буквально сбежал из «Динамо». Несмотря на слова о желании провести сезон в России, уругвайский защитник воспользовался правом на приостановку контракта и отправился во «Фламенго». По сути, Варела ушёл навсегда, ведь его действующий трудовой договор с московским клубом рассчитан до конца сезона 2022/2023.

Теперь Гильермо Валера подписал предварительный постоянный контракт с «Фламенго», о чём сообщает пресс-служба бразильского клуба. Трудовое соглашение будет действовать до конца 2025 календарного года.

За «Фламенго» 29-летний Гильермо Варела провёл шесть матчей.

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Фламенго Гильермо Варела трансферы футбола - лето 2023
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Января
18:57 · Россия. Премьер-лига
«Краснодар» сообщил об уходе Бородина в «Бейтар» официально
18:50 · Россия. Премьер-лига
​Карраскаль поблагодарил ЦСКА
18:46 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Карраскаль собрался свалить в другую страну, в ЦСКА он будет валять дурака»
18:40 · Россия. Премьер-лига
Орлов обрушился с критикой на Гаранина
18:35 · Россия. Премьер-лига
Баринов может перейти в «Бешикташ»
18:17 · Россия. Премьер-лига
​Варела подписал предварительный контракт с «Фламенго» - сейчас он принадлежит «Динамо» официально
18:10 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук: «Пора перевернуть страницу и двигаться дальше»
17:57 · Россия. Премьер-лига
​Кавазашвили – об обвинениях в адрес Промеса: «Злая шутка спартаковских врагов»
17:49 · Россия. Премьер-лига
Карраскаль уже тренируется с ЦСКА фото
17:48 · Россия. Премьер-лига
Булыкин прокомментировал потенциальный переход Сперцяна в ПСВ
17:39 · Россия. Премьер-лига
«Крылья Советов» хотят арендовать полузащитника «Спартака» слухи
17:34 · Россия. Премьер-лига
Селюк: «Конате предлагали огромные деньги, но мы отказались»
17:24 · Россия. Премьер-лига
Мостовой: «В Испании никто не интересуется Абаскалем» 1
17:21 · Россия. Премьер-лига
Чухлов рассказал, почему его беспокоит появление новых бразильцев в составе «Зенита»
17:14 · Россия. Премьер-лига
Червиченко считает, что на игру Промеса могут повлиять его проблемы с законом
Все новости
Рекомендуем