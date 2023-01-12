Кухарчук: «Пора перевернуть страницу и двигаться дальше»

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук высказался о своём уходе из «Химок».

«Тяжело ли расставаться с «Химками»? Знаете, это нормальный этап — такое есть у каждого футболиста. Четыре года — это, конечно, приличный срок, но пора перевернуть страницу и двигаться дальше», — приводит слова Кухарчука «Матч ТВ».

Ранее сообщалось, что вслед за Кухарчуком в «Торпедо» может отправиться его бывший напарник по «Химкам» Дмитрий Тихий. По этому поводу Кухарчук заявил, что ничего не знает, но будет рад видеть игроков «красно-черных» в столичном клубе.

В этом сезоне 32-летний хавбек принял участие в десяти матчах с учетом всех турниров, в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.