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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Кавазашвили – об обвинениях в адрес Промеса: «Злая шутка спартаковских врагов»

12 Января 2023 • 17:57 Комментировать

Тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль уходил от прямых ответов на вопросы о проблемах Куинси Промеса с законом в Нидерландах. Ранее сообщалось, что в рамках продолжающегося расследования Промеса подозревают в выплате 250 тысяч евро в сделке по продаже наркотических веществ.

Ходят слухи, что Куинси Промес не поедет на сборы «Спартака» в ОАЭ именно из-за расследования – нидерландца могут экстрадировать в Нидерланды. Комментарий на этот счёт дал экс-игрок «Спартака» Анзор Кавазашвили. По его мнению, Промес никак не связан с торговлей наркотиками.

«Это, видимо, чья-то плохая выдумка. Я знаю причину, почему Куинси не поедет на сборы - он получил травму. Он будет лечиться здесь стационарно. А всё остальное - злая шутка спартаковских врагов. Меня это очень удивляет. Больше чем уверен, что это сплетни», - сказал Кавазашвили, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

В нынешнем сезоне РПЛ Куинси Промес забил 14 голов. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Анзор Кавазашвили Куинси Промес
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