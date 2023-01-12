Атакующий полузащитник Хорхе Карраскаль позже присоединился к ЦСКА на тренировочном сборе в ОАЭ. При этом в прессе то и дело появлялись слухи о возможном трансфере колумбийца в зимнее «окно».

Теперь слухов может стать меньше – Карраскаль прибыл в расположение ЦСКА и начал тренироваться. Пресс-служба московского клуба опубликовала соответствующие фотографии в телеграм-канале.

ЦСКА на текущий момент занимает пятое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Зенита» команда Владимира Федотова отстаёт на 13 зачётных баллов.

Сезон РПЛ возобновится в начале марта.