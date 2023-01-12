Булыкин прокомментировал потенциальный переход Сперцяна в ПСВ

Экс-форвард «Аякса» Дмитрий Булыкин поделился своим мнением о возможном переходе полузащитника Эдуарда Сперцяна из «Краснодара» в голландский ПСВ.

«Голландия – отличная площадка, чтобы потом оказаться в топ-клубе на хорошей зарплате. Я всегда за то, чтобы переходить в европейский клуб. В чемпионате Нидерландов очень классно развиваться, потому что там атакующий футбол. Если туда приглашают, на его месте я бы попробовал», — сказал Булыкин в интервью «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне РПЛ 22-летний россиянин забил 9 голов и отдал 5 результативных передач в 16 матчах. Контракт Сперцяна с «Краснодаром» истекает летом 2026 года.

Портал Transfermarkt оценивает футболиста в 9 миллионов евро.