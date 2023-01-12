Селюк: «Конате предлагали огромные деньги, но мы отказались»

Футбольный агент Дмитрий Селюк признался, что этой зимой египетский клуб «Аль-Ахли» планировал приобрести нападающего «Ахмата» Мохамеду Конате.

«Да, это правда, что этот клуб обращался ко мне по Конате. Они предлагали огромные деньги, но мы отказались. Сейчас Конате все устраивает в «Ахмате», он никуда не уйдет. Пока он остается в «Ахмате», но летом будем смотреть. Все возможно. Предложения по Конате есть из разных стран, они поступают ежедневно», — передает слова Селюка «РБ Спорт».

За 16 игр в нынешнем сезоне Российской Премьер-лиги Конате забил 7 голов и отдал одну голевую передачу.

«Ахмат» располагается на шестой строчке в турнирной таблице РПЛ, набрав 26 очков.