Мостовой: «В Испании никто не интересуется Абаскалем»

Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой высказался о возможном уходе наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля. Ранее сам тренер опроверг информацию о своем переезде в Ла Лигу.

«Никто им там [в Испании] не интересуется. Это просто кто-то вбросил, чтобы подогреть интерес. Куда он денется? Конечно, останется. «Спартак» идет на втором месте. В Москве шикарная жизнь», — цитирует Мостового Rusfootball.

По словам эксперта, он общается с испанскими журналистами и читает их прессу, там никто не обсуждает возможный уход Абаскаля из «Спартака».

После 17 туров «красно-белые» занимают вторую строчку в чемпионате России, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.