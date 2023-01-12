Чухлов рассказал, почему его беспокоит появление новых бразильцев в составе «Зенита»

Экс-нападающий петербургского «Зенита» Борис Чухлов рассказал, что он думает по поводу внушительного количества бразильских игроков в клубе из Санкт-Петербурга.

«Кто-то рассказал руководителям «Зенита», что в Бразилии есть хороший клуб, где воспитывают молодежь. Вот и началось сотрудничество. Это, наверное, хорошо. Другой вопрос, раскроются ли они в нашем чемпионате или будут дурака валять. Просто их диаспора в команде разрастается, вот это беспокоит. Как бы не было разлада», — передает речь Чухлова «РБ Спорт».

Напомним, что ранее было официально объявлено о покупке «Зенитом» бразильского защитника Роберта Ренана и полузащитника Ду Кейроса.