Червиченко считает, что на игру Промеса могут повлиять его проблемы с законом

Бывший владелец «Спартака» Андрей Червиченко высказал мнение о ситуации вокруг нападающего «красно-белых» Куинси Промеса.

«Парень предстает в новом свете. Конечно, становится тревожно за «Спартак». Потому что футболист неплохой, и он играет значительную роль в успехе команды в этом сезоне», — приводит слова Червиченко Rusfootball.

По мнению функционера, если ведется какое-то разбирательство, то это может повлиять на игру Промеса во второй части сезона, потому что он будет думать об этих проблемах.

В текущем сезоне 31-летний нидерландец принял участие в 23 матчах во всех турнирах, в которых забил 17 мячей и сделал 7 результативных передач.