Журналист Алейшо рассказал, при каком условии Марио Фернандес может остаться в «Интернасьонале»

Журналист из Бразилии Фабио Алейшо ответил на вопрос, вернётся ли защитник «Интернасьонала» Марио Фернандес в ЦСКА. Напомним, ранее 32-летний игрок объявил о возобновлении карьеры.

«Пока рано об этом говорить. Если его нынешняя команда выиграет чемпионат Бразилии, будет выступать в Кубке Либертадорес, думаю, Марио останется на родине», — приводит слова Алейшо «Спорт-Экспресс».

Журналист отметил, что ЦСКА сделает Фернандесу более выгодное финансовое предложение, но в Бразилии у него семья, поэтому пока ничего неизвестно.

Напомним, последний раз Фернандес выходил на поле в мае 2022 года.