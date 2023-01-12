Журналист из Бразилии заявил, что Малком, Вендел и Клаудиньо не покинут «Зенит» этой зимой

Бразильский журналист Фабио Алейшо высказался о возможном уходе из «Зенита» Маркуса Вендела, Малкома Филипе и Клаудиньо.

«Я об этом не слышал. Насколько знаю, Малком, Вендел, Клаудиньо имеют долгосрочные контракты с российским клубом. Зимой они точно не уйдут», — приводит слова Алейшо «Спорт-Экспресс».

Журналист отметил, что сложно говорить о будущем игроков после окончания этого сезона, все будет зависеть от решений УЕФА и ФИФА, пустят ли российские команды в еврокубки.

После 17 туров «Зенит» лидирует в турнирной таблице Российской премьер-лиги, имея в своем активе 42 набранных очка.