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​«Соболев – забияка»: Орлов не хотел бы видеть форварда в «Зените»

12 Января 2023 • 16:30 Комментировать

Известный комментатор Геннадий Орлов, который является болельщиком «Зенита», высказался насчёт слов Андрея Аршавина. Последний недавно заявил, что форвард Александр Соболев из «Спартака» мог бы усилить состав «Зенита».

Впрочем, Орлов не хотел бы видеть Соболева в питерском клубе.

«Я бы не приветствовал бы Соболева в «Зените». «Зенит» - цивилизованный клуб. Та же история с Родригао возмутила всех настоящих болельщиков клуба. Так нельзя себя вести. Соболев - забияка», - сказал Орлов, чьи слова на своих страницах приводит sport24.

Напомним, что в осеннем кубковом матче между футболистами «Зенита» и «Спартака» произошла драка. Александр Соболев был одним из наиболее активным участником того инцидента.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Зенит Геннадий Орлов Александр Соболев
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