Агент отреагировал на информацию о предложении услуг Рассказова «Крыльям Советов»

Агент Валериюс Мижигурскис, представляющий интересы защитника «Спартака» Николая Рассказова, высказался о возможном переходе игрока в «Крылья Советов».

«То, что, «Спартак» предлагал «Крыльям Советов» подписать Рассказова — это неправда, но вероятность перехода есть», — приводит слова Мижигурскиса Metaratings.

Ранее сообщалось, что «красно-белые» предложили услуги игрока самарскому клубу. Помимо этого, в СМИ появилась информация о том, что «Спартак» не взял Рассказова на сборы в ОАЭ.

В текущем сезоне 25-летний защитник провел 11 матчей во всех турнирах и отметился одним забитым мячом.