Камоцци: Не знаю, соответствует ли Глушаков уровню РПЛ

Футбольный агент Франко Камоцци ответил на вопрос, соответствует ли полузащитник Денис Глушаков уровню РПЛ.

«Не знаю, трудно сказать. Понятия не имею, в какой форме сейчас находится этот футболист, потому что в последний раз я видел его игру несколько лет назад», — приводит слова Камоцци «РБ Спорт».

Напомним, ранее 35-летний хавбек сообщил о расторжении трудового договора с подмосковными «Химками». В нынешнем сезоне Глушаков принял участие в 19 матчах с учетом всех турниров, в которых отметился одним забитым мячом и записал на свой счет одну результативную передачу. Трансферная стоимость Глушакова оценивается в 700 тысяч евро.