Защитник «Спартака» Миха Мевля может сменить клубную прописку в ближайшее время. По информации сетевого издания «Евро-Футбол.Ру», одним из вариантов продолжения карьеры для Мевли является возвращение в чемпионат Словении. К 32-летнему защитнику проявляет интерес «Целе», главным тренером которого является Роман Пилипчук. Клуб хочет арендовать защитника до конца сезона 2022/2023.

Впрочем, приоритетным для Михи Мевля является вариант с продолжением выступлений в России. В услугах словенца заинтересован «Сочи».

Напомним, что «Спартак» подписал контракт с Михой Мевлей в сентябре, что стало неожиданностью.