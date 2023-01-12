Кухарчук — о переходе в «Торпедо»: «Талалаев позвонил и сказал: «Илюх, давай снова поработаем вместе!»

Полузащитник «Торпедо» Илья Кухарчук высказался о взаимоотношениях с наставником «автозаводцев» Андреем Талалаевым.

«С Андреем Викторовичем мы вместе работали в молодежной сборной, «Волге», «Тамбове», «Химках». Мы давно знаем друг друга, я хорошо понимаю его требования. Талалаев позвонил и сказал: «Илюх, давай снова поработаем вместе!», я согласился», — цитирует Кухарчука официальный сайт столичного клуба.

По словам футболиста, ему очень важно, чтобы главный тренер хотел видеть его в команде.

Ранее 32-летний хавбек подписал контракт с «Торпедо». По информации СМИ, трудовое соглашение между сторонами рассчитано на полтора года.