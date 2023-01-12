Кухарчук: «Выступать за «Торпедо» – гордость для меня»

Бывший полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал свой переход в «Торпедо».

«Торпедо» – это великая команда с потрясающей историей. Я обязан максимально выкладываться на каждой тренировке, в каждой игре. Выступать за «Торпедо» – гордость для меня», — цитирует Кухарчука официальный сайт столичного клуба.

Хавбек отметил, что турнирная ситуация «автозаводцев» не играла для него главной роли, ведь чем сложнее путь, тем интереснее.

В текущем сезоне 32-летний футболист принял участие в 10 матчах за «Химки», в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.