Кухарчук: «Выступать за «Торпедо» – гордость для меня»

Бывший полузащитник «Химок» Илья Кухарчук прокомментировал свой переход в «Торпедо».
«Торпедо» – это великая команда с потрясающей историей. Я обязан максимально выкладываться на каждой тренировке, в каждой игре. Выступать за «Торпедо» – гордость для меня», — цитирует Кухарчука официальный сайт столичного клуба.
Хавбек отметил, что турнирная ситуация «автозаводцев» не играла для него главной роли, ведь чем сложнее путь, тем интереснее.
В текущем сезоне 32-летний футболист принял участие в 10 матчах за «Химки», в которых отметился двумя забитыми мячами и записал на свой счет одну результативную передачу.
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