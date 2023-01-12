Бояринцев считает, что Мевля недотягивает до требований «Спартака»,

Наставник «Новосибирска» Денис Бояринцев высказался о возможном уходе защитника Михи Мевли из «Спартака». Ранее сообщалось, что 32-летний футболист может перейти в «Сочи».

«Уровень Мевли, вероятно, не устраивает тренерский штаб «Спартака». Видимо, руководство клуба постарается усилить данную позицию. Миха просто недотягивает до требований «Спартака», — цитирует слова Бояринцева «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Мевля принял участие в семи матчах за «красно-белых» и получил одну желтую карточку. Согласно данным портала Transfermarkt, стоимость игрока составляет 600 тысяч евро.