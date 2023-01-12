​Мозес пропустит первый сбор «Спартака»

Полузащитник Виктор Мозес пропустит первый учебно-тренировочный сбор «Спартака». Об этом журналистам рассказал главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль.

При этом Абаскаль допустил, что Мозес сможет отправиться на второй зимний сбор «красно-белых».

Напомним, что Виктор Мозес угодил в лазарет «Спартака» ещё в начале августа. Нигерийский футболист тогда повредил ахиллово сухожилие. Мозесу понадобилось хирургическое вмешательство.

«Спартак» после первой части чемпионата России занимает второе место в турнирной таблице. От лидирующего «Зенита» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на шесть зачётных баллов.