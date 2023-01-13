«Спартак» продает защитника, «Челси» вновь интересуется Захаряном и забирает Фелиша: главные трансферы и слухи недели

Главные трансферные новости прошедшей недели

Пока не пришло время громких трансферов, но крайне выгодные перемещения уже есть. Так «Атлетико» отдал в Англию Жоау Фелиша, а «Марсель» забрал из Италии Руслана Малиновского. Постепенно выходят из спячки и российские клубы. Кстати, не все – постепенно. Вот «Химки» не взяли на первый сбор сразу 11 (!) игроков основы или ближайшего резерва. «Евро-футбол.ру» резюмирует итоги прошедшей недели в мире агентов и трансферов. Самые интересные новости и свершившиеся переходы/аренды собраны в нашем дайджесте.

Российская премьер-лига

«Спартак» продаёт Мевлю

Трансфер максимально логичен. Миха Мевля пришёл в «Спартак» перед стартом сезона, провёл несколько провальных матчей и, кажется, даже не борется за место в основе. Словенцу уже 32 года, и он занимает слот для легионера. Продать Мевлю, подписанного бесплатно, – первостепенная и максимально выгодная задача для «Спартака», инсайдеры утверждают, что на Миху есть даже несколько (откуда?) претендентов. «Красно-белые» якобы должны закрыть трансфер до конца января.

«Химки» провели массовую чистку

Подмосковный клуб – единственный в РПЛ, кто уже провёл первый сбор. И удивительные вещи в стане «Химок», удивлявших странными решениями весь сезон, продолжаются. Сразу 11 футболистов не поехали на первый сбор, многие из них – твёрдые игроки основы. Трое из них уже высказались официально: Денис Глушаков расторг контракт, Илья Лантратов перешёл в «Локомотив», а Илья Кухарчук – в «Торпедо». Кажется, подобная участь ждёт всех, кого тренеры отсеяли на «первой ступени».

Не попали в список на первый сбор: Резиуан Мирзов, Дмитрий Тихий, Егор Данилкин, Александр Филин, Артём Юран, Илья Камышев, Александр Зуев и Кирилл Боженов. Видимо, новости о трансферах на выход из клуба «Химки» будут звучать ещё долго.

Захарян и «Челси»

Учитывая провал летнего трансфера, сложно было ожидать возобновление разговоров о трансфере Захаряна в «Челси». Однако они вновь витают в инфополе, и исходят от наименее заинтересованного инсайдера. Итальянец Фабрицио Романо сообщил, что «Челси» вернулся к проработке трансфера Захарян и проведении оплаты за него, а сам Арсен склоняется к получению армянского гражданства, так что всё ещё может получиться. Тем более, что «Челси» сейчас явно нуждается в усилении. Правда, занимаются лондонцы этим вопросом очень активно и без Захаряна.

Европейские чемпионаты

«Челси» берёт активностью

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За первые дни января никто не усилился мощнее «Челси». «Синие» выкупили защитника Бенуа Бадьяшиля у «Монако», выдав молодому французу 7-летний контракт, подписали ивуарийского нападающего Давида Фофана, которого сравнивают то с Дрогба, то с Холандом и, главное, арендовали Жоау Фелиша. Португалец, за которого «Атлетико» отвалил 127 миллионов евро, так и не стал значимой фигурой в Мадриде. Теперь Жоау Фелиш попробует дать магию на пару с Поттером. А стоить это будет очень дорого. «Челси» взял на себя всю зарплату португальца и ещё заплатит мадридскому «Атлетико» 11 миллионов евро за полгода аренды.

Малиновский перебрался в «Марсель»

«Аталанта» становится всё менее привлекательной командой для болельщиков с постсоветского пространства. Алексей Миранчук уже забыл период в Бергамо и неплохо зажигает в Турине, а Руслан Малиновский вообще сменил страну. Украинский полузащитник играл важную роль в построениях Гасперини и, казалось, что слухи о его уходе просто слухи. Но на деле вышло иначе. Тренер «Аталанты» довольно холодно высказывался об одном из лидеров команды, а теперь и вовсе отдал его в аренду. У «Марселя» есть право выкупа 29-летнего украинского полузащитника.