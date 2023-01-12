Абаскаль ловко уходил от ответов на вопросы о проблемах Промеса с законом

Наставник «Спартака» Гильермо Абаскаль в четверг пообщался с журналистами. Главной темой стала ситуация с Куинси Промесом. Так, например, у испанца спросили, может ли нидерландский форвард пропустить все три сбора, и связано ли это с уголовным делом, которое в отношении Промеса идёт на родине.

«По Промесу не принято никакого решения. Он находится с командой, проходит тестирование. Все решения будут приниматься по итогам сегодняшнего дня. Это касается не только Промеса, но и остальных футболистов», - сказал Абаскаль.

«Есть ли преграды со стороны закона? Мы оцениваем много разных факторов, и это касается всех футболистов. Будут оцениваться все. Будем смотреть, есть ли избыточный вес или ещё какие-то проблемы», - отметил испанский тренер.

После этого журналист попросил прямой ответ на вопрос о ситуации с расследованием Куинси Промеса. Ранее в СМИ появилась информация о том, что в деле нидерландца всплыл новый факт – Промес мог заплатить 250 тысяч евро предполагаемому торговцу наркотиками.

«Могу сказать о том, что пишут испанские СМИ. Но правда это или неправда? Много чего публикуется, но где правда и где ложь? Есть факты подтверждённые, а есть факты неподтверждённые. Когда будут факты, тогда мы и сможем комментировать», - сказал Абаскаль.

Далее в разговор вмешался Дмитрий Зеленов, который возглавляет в «Спартаке» пресс-службу.

«От себя добавлю, что в этом деле пока что нет фактов, ничего нового. Это просто сообщения прессы. Мы не можем действовать, исходя из сообщения в СМИ», - сказал Зеленов.

После этого у Абаскаля спросили, общался ли он об этой ситуации непосредственно с Куинси Промесом.

«А вы думаете, что я тренер, который дистанцируется от футболистов?» - спросил Абаскаль в ответ, уйдя от прямого ответа на вопрос.

Далее Гильермо Абаскаль ещё несколько минут общался с журналистами, но на главный вопрос он так и не ответил.

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«Даже я не знаю, кто поедет на сборы», - сказал тренер, среди прочего.

Разговор Гильермо Абаскаля с журналистами на тему ситуации Куинси Промеса продлился около 10 минут.