Кавазашвили заявил, что у Абаскаля «красно-белая» ДНК

Экс-голкипер «Спартака» Анзор Кавазашвили поделился мнением о возможном назначении наставника «красно-белых» Гильермо Абаскаля в «Зенит».

«Может ли в будущем Абаскаль возглавить «Зенит»? У Гильермо «красно-белая» ДНК. Он не пойдет в «Зенит» даже за 3 млн евро в год. Из «Спартака» он уйдет только на повышение в испанский клуб. Или в любую другую крепкую европейскую команду», — приводит слова Кавазашвили «РБ Спорт».

Напомним, 33-летний испанец стал главным тренером «Спартака» летом 2022 года. После 17 туров столичный клуб занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.