​Абаскаль отреагировал на слухи об уходе из «Спартака»

Главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль дал комментарий насчёт слухов, которые недавно появлялись в СМИ. Сообщалось, что зимой молодой тренер может покинуть московский клуб из-за поступившего ему предложения из Ла Лиги.

«Речь идёт о слухах. Я могу гарантировать своё желание находиться здесь, работать в «Спартаке», работать на благо команды, радовать болельщиков, работать над прогрессом команды», - высказался Абаскаль. Видео с его словами опубликовал телеграм-канал «Крысева|Терлецкий».

Напомним, что Гильермо Абаскаль принял «Спартак» в июне прошлого года. На текущий момент команда занимает второе место в РПЛ, отставая от «Зенита» на шесть очков.