Клуб из Европы запланировал переговоры по трансферу лидера «Краснодара»

Один из лидеров «Краснодара» Эдуард Сперцян может продолжить карьеру в чемпионате Нидерландов. В подписании 22-летнего полузащитника заинтересован ПСВ, об этом рапортует издание «РБ Спорт». Представители клуба намерены провести переговоры с «быками» о переходе хавбека до конца текущей недели.

Эдуард – воспитанник академии «Краснодара». За первую команду он выступает с 2021 года. Действующее трудовое соглашение футболиста рассчитан до середины 2026 года.

В этом сезоне Сперцян забил десять мячей и отдал шесть ассистов в 21 поединке. Его рыночный ценник – девять миллионов евро.