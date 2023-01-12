​В «Спартаке» высказались о ситуации с Промесом

Дмитрий Зеленов, который возглавляет пресс-службу «Спартака», высказался о ситуации с Куинси Промесом.

Как известно, Промес рискует пропустить зимние сборы «Спартака». По слухам, это может быть связано с опасениями насчёт экстрадиции футболиста в Нидерланды, где в отношении него идёт расследование.

«Я не понимаю, почему слухи в СМИ требуют от клуба какой-то позиции. Давайте оперировать всё-таки фактами, а не слухами. Давайте дождёмся завтрашнего дня. Если Промес не полетит, на это будет причина, которую мы объявим», - высказался Зеленов.

«Та информация, которая появляется в прессе о Промесе, никак не относится к его выступлениям за «Спартак» и к его контрактным обязательствам. Его у него как у частного лица есть какое-то дело, то это может комментировать он сам или его адвокаты», - добавил Зеленов. Видео с его словами было опубликовано в телеграм-канале «Крысева|Терлецкий».