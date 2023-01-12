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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

«Спартак» предложил Рассказова клубу РПЛ

12 Января 2023 • 14:28 Комментировать

«Спартак» не рассчитывает на защитника Николая Рассказова. Действующий контракт 25-летнего футболиста истекает летом, но «красно-белые» уже зимой постараются пристроить его в другой клуб.

Как сообщает телеграм-канал «Инсайды от Карпа», «Спартак» предложил услуги Николая Рассказова «Крыльям Советов». Самарцы могут подписать защитника «почти что даром». В настоящий момент в «крылышках» изучают такую возможность.

В чемпионате России сезона 2022/2023 Николая Рассказов поучаствовал лишь в четырёх матча, суммарно проведя на поле всего 13 минут.

Отметим, что портал transfermarkt оценивает Николая Рассказова в 600 тысяч евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Крылья Советов Николай Рассказов Трансферы футбола - зима 2023
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