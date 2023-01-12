Бывший спартаковец Максим Деменко в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» поделился мнением по поводу ситуации с Куинси Промесом, а также травмированными игроками, которые пропустят первый сбор.

- Сегодня тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль рассказал, что первые сборы, помимо Промеса, пропустит Мозес. Под вопросом Мартинс. Насколько это критичные потери для первых сборов?

- Конечно, потери. Все-таки это игроки основного состава. У каждого из этих ребят есть свои проблемы. Главное, что они прошли медобследование и посмотрели динамику выздоровления. Врачи посчитали, что лучше пропустить первые сборы, чем нагружать ребят и в итоге сделать им еще хуже. Но то, что лечение затягивается, - это проблема для тренера.

- На первых сборах закладывается физика. Насколько они важны?

- Очень важны. Это нужно пройти, чтобы подтянуть физическое состояние. Без этих сборов трудно будет подойти к рестарту чемпионата готовым на сто процентов. Момент будет немного упущен. Но здесь все будет зависеть от ребят, как они подготовятся и какие упражнения дадут тренеры по физподготовке. Возможно, будут закачивать другие мышцы.

- Много разговоров про Промеса. Как ему с таким настроением готовиться к возобновлению сезона?

- Давление есть и со стороны прессы, и внутри. Надо решать свои вопросы и готовиться к старту, думая только о своей работе.

- Кто больше пострадает в этой ситуации: сам Промес или команда, которой придется наигрывать состав без него?

- Двоякая ситуация. Промес хочет играть, доказывать. А все проблемы только создают неурядицы. Думаю, «Спартак» ему поможет. Чем быстрее все это разрешится, тем с более лучшим настроением он будет готовиться к возобновлению сезона.

- Если Промес подойдет к весне не в оптимальной форме, то шансы на борьбу с «Зенитом» за золото у «Спартака» уменьшаются?

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- Все зависит от команды: какой состав будет наигрывать Абаскаль, какие будут результаты. Если «Спартак» не потеряет, то когда в состав вернется игрок хорошего уровня, будет только лучше. Все будет зависеть от старта.

- Нужны ли «Спартаку» новые футболисты под задачу взять золотые медали, или можно с нынешним составом выиграть чемпионат?

- Тяжело сказать: неизвестно, какая будет финансовая составляющая, как вольются игроки. Сейчас начнется тренировочный процесс, а дальше надо будет смотреть, какие задачи будет ставить «Спартак», исходя из того, как сложится чемпионат.

- То есть, новичков не ждать зимой?

- Возможно, будет один новобранец, максимум два человека. Нужен атакующий игрок и защитник.

- Рассказов не полетит на сбор со «Спартаком» и сменит клуб. Его уход - это правильное решение?

- Если взять последние матчи, «Спартак» без проблем решал, кого поставить на эту позицию. А если говорить о длительной перспективе, то нужны два игрока на одну позицию. Посмотрим, как это будет решаться. Я не думаю, что уход Рассказова будет суперпотерей для команды.

- Пишут, что он перейдет в «Крылья Советов». Хороший вариант для него?

- Думаю, он закрепится в составе. Парень мобильный, быстрый. Все зависит от его внутреннего настроя. Когда переходишь в команду ниже классом и тебе доверяют, ты раскрываешься. Если доверия не будет, получится только хуже. Но в Самаре шансов играть у Николая больше.

Елена Григорьевская