Смолов рассказал, в какой готовности подходит к сбору «Динамо»

Центральный нападающий московского «Динамо» Фёдор Смолов поведал о своем состоянии в преддверии первого тренировочного сбора команды.

«Как я себя чувствую? Все великолепно. Подхожу к сборам в полной и боевой готовности», - приводит слова Смолова ТАСС.

Первый сбор «бело-голубых» состоится с 12 по 22 января. На нем московская команда сыграет два спарринга – против «Грин Херонс» и «Оренбурга».

После 17 туров в Российской премьер-лиге динамовцы набрали 29 баллов и располагаются на четвертом месте в турнирной таблице. Смолов в текущем сезоне отметился девятью голами и пятью ассистами в 20 встречах.