В «Локомотиве» ответили на слухи о нехватке денег на трансферы

Футбольный функционер Дмитрий Ульянов, который занимает пост спортивного директора столичного «Локомотива», высказался о слухах о нехватке денег у клуба на трансферы.

«Это неправда. У нас все нормально с финансами. В аренду игроков мы ищем только потому, что «длинный» трансфер в текущей обстановке будет слишком рискованным», - передает слова функционера «Матч ТВ».

После 17 туров Российской премьер-лиги «железнодорожники» набрали 13 баллов и располагаются на 14-й строчке в турнирной таблице, находясь в зоне переходных матчей.

В первом официальном матче после перерыва «Локомотив» встретится со «Спартаком» в рамках Фонбет Кубка России.