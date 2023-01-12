«Спартак» не взял Рассказова на сбор в ОАЭ

Защитник московского «Спартака» Николай Рассказов не полетит с одноклубниками на тренировочный сбор в Объединённые Арабские Эмираты. Об этом стало известно журналистам издания «Спорт-экспресс». Сбор стартует в пятницу, 13 января.

Источник отмечает, что такое решение связано с тем, что «красно-белые» находятся на финальной стадии согласования трансфера 25-летнего футболиста.

Рассказов принял участие в четырех матчах нынешнего розыгрыша Российской премьер-лиги. Он не отметился результативными действиями.

За «народную команду» Николай выступает с лета 2018 года. Его действующее трудовое соглашение со «Спартаком» рассчитано до конца нынешнего сезона.