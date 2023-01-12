Ганчаренко сделал выбор между Роналду и Месси

Экс-наставник московского ЦСКА, а ныне главный тренер екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко высказался о споре между аргентинцем Лионелем Месси и португальцем Криштиану Роналду за звание лучшего футболиста современности.

«Мой выбор, конечно, Месси. Он превосходит Криштиану во всём, кроме голов. Роналду сейчас нужны только забитые мячи, его эгоизм проявился и на чемпионате мира», - приводит слова специалиста издание «Чемпионат».

Напомним, что Месси стал чемпионом мира в составе сборной Аргентины на мундиале – 2022 в Катаре. На этом турнире 35-летний форвард отметился семью забитыми мячами и тремя ассистами.