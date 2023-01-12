Пономарёв: «Карраскаль - не панацея для ЦСКА, пускай катится на все четыре стороны»

Ветеран московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился мнением касательно возможного ухода из «армейского» клуба атакующего полузащитника Хорхе Карраскаля.

«Я на Карраскаля не очень рассчитываю. Пускай лучше уходит. Обляков мне нравится в последнее время. Так что, Хорхе - не панацея! Черт с ним, пускай катится на все четыре стороны», - приводит слова эксперта Betonmobile.

Напомним, что колумбийский футболист выступает за «армейцев» с февраля прошлого года. В нынешнем сезоне Карраскаль принял участие в 18 поединках в составе ЦСКА, отметившись пятью забитыми мячами и шестью голевыми передачами. Контракт игрока с «армейцами» рассчитан до середины 2026 года.