Маклаков: «От «Спартака» жду только побед и золота»

Известный актер, болельщик московского «Спартака» Алексей Маклаков поделился ожиданиями от второй половины текущего сезона Российской премьер-лиги.

«От «Спартака» жду только побед и золота. Верю, что «красно-белые» станут первыми, иначе зачем все это? Отрыв от «Зенита» 6 очков, но с такими петербуржцами его можно отыграть», - приводит слова Маклакова издание «РБ Спорт».

На зимний перерыв в чемпионате России «Спартак» ушел на втором месте в турнирной таблице. Подопечные Гильермо Абаскаля набрали 36 баллов в 17 турах и отстают от лидирующего «Зенита» на шесть очков.