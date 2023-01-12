Писарев: «Руководство «Спартака» не должно было закрываться по Промесу»

Бывший футболист московского «Спартака» Николай Писарев считает ошибочной линию поведения руководства своего бывшего клуба в вопросе ситуации с Куинси Промесом. Нидерландский футболист пропустил сбор, который «Спартак» провел как раз в Нидерландах, и оказалось, что футболист не захотел ехать в свою родную страну. При этом руководство клуба воздерживается от комментариев, чем множит непонимание.

- Руководство могло бы дать информацию, а закрываться… Это еще больше подогреет интерес. Еще больше кривотолки будут возникать, всплывать домыслы, - заявил экс-футболист в эфире телеканала «Матч ТВ».