Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Сычёв: «Российский футбол должен в любом случае оставаться в Европе»

12 Января 2023 • 05:00 Комментировать

Бывший нападающий российской сборной Дмитрий Сычёв поделился своим мнением о том, стоит ли российскому футболу переходить в Азиатскую конфедерацию. Сычев считает, что лучше надеяться на то, что в Европе изменят свое отношение и примут обратно российские клубы.

По мнению Сычева, более высокий уровень конкуренции также будет помогать росту российского футбола. Напомним, что российскому футболу перекрыли доступ в Европу вследствие санкций.

- Мое мнение: нужно в любом случае оставаться в Европе. Для России, ее молодежи и юношей конкуренция с европейскими клубами и сборными намного важнее, чтобы соответствовать высочайшему уровню развития, - цитирует слова Сычева «Известия». 

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Дмитрий Сычёв УЕФА
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 12 Января
05:00 · Россия. Премьер-лига
Сычёв: «Российский футбол должен в любом случае оставаться в Европе»
00:44 · Россия. Премьер-лига
Кухарчук подпишет с «Торпедо» контракт на полтора года
11 Января
23:41 · Россия. Премьер-лига
Тарханов: «Жаль, если «Химки» покинут РПЛ»
23:34 · Россия. Премьер-лига
Дивеев: «Очень рад, что снова полноценно тренируюсь в общей группе»
23:20 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Фернандес - супертоп»
22:54 · Россия. Премьер-лига
Ганчаренко: «Иванов на лавке слышит и слушает наш тренерский штаб»
22:43 · Россия. Премьер-лига
Агент Мевли об уходе из «Спартака»: «Без комментариев»
22:30 · Россия. Премьер-лига
Булыкин оценил возможный трансфер Самошникова в «Локомотив»
22:27 · Россия. Премьер-лига
Тихонов высказался о Мевле, Рыбусе, Дуарте, Фернандо и Тавареше
22:04 · Кубок России
Тихонов – о «Спартаке» в Фонбет Кубке России: «Надо выигрывать»
21:49 · Россия. Премьер-лига
Тихонов: «У «Спартака» неплохой график, у команды хорошие шансы»
21:45 · Россия. Первая лига
Хаджи: «Кононов сменил много команд, это говорит о его нестабильности»
21:20 · Россия. Премьер-лига
Ловчев: «Соперником «Зенита» является сам «Зенит»
21:11 · Россия. Первая лига
Черевченко может возглавить «Арсенал» после ухода Кононова
21:08 · Россия. Премьер-лига
Президент «Торпедо» отказался комментировать возможный трансфер Глушакова
Все новости
Рекомендуем