Кухарчук подпишет с «Торпедо» контракт на полтора года

Бывший нападающий «Химок» Илья Кухарчук подпишет с московским «Торпедо» контракт на полтора года. Информацией делится «РБ Спорт».

Как уточняет издание, переход состоится уже завтра 12 января. А в новую команду 32-летний футболист прибудет в статусе свободного агента.

В текущем сезоне игрок провёл за «Химки» 10 матчей в РПЛ и в Кубке России, в которых дважды смог забить и один раз отдал ассист. «Химки» располагаются в РПЛ на 15-м месте, «Торпедо» - второй аутсайдер лиги, занимающий 16-ю строчку.

Напомним, на неделе «Химки» покинула большая группа игроков, среди них – Денис Глушаков и Егор Данилкин.