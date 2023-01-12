Бывший футболист «Спартака» Александр Мостовой в беседе с корреспондентом сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» Николаем Алексеевым прокомментировал информацию о том, что Куинси Промес не поедет на сборы с основным составом «красно-белых».

«Мы понимаем, по каким причинам он туда не едет. Он будет тренироваться с молодёжкой. Поэтому разницы никакой не будет. Комплексы упражнений везде одинаковые. Физические кондиции подтянуть просто. А техника, ум и тактика у Промеса и так есть. Какая разница с кем бегать, с основой или с молодёжкой. В плане физики вопросов не будет. Форму он не потеряет.

Он будет так же тренироваться. Проблем нет. А какие-то связи и взаимодействия ему и не надо нарабатывать. Он же из команды не уходил. На сборах, прежде всего, работают над физикой. Это главное. Мы же говорим о Промесе, который является лучшим игроком «Спартака» и одним из лучших игроков всего РПЛ», - сказал Мостовой.