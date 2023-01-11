Дивеев: «Очень рад, что снова полноценно тренируюсь в общей группе»

Защитник московского ЦСКА Игорь Дивеев высказался о восстановлении после травмы, полученной в матче с «Торпедо».

«Конечно, очень рад, что снова полноценно тренируюсь в общей группе. Осенью было очень тяжело, хоть я и всё время был рядом с командой», - приводит слова спортсмена официальный сайт клуба.

Игрок признался, что во время предоставленного ему отпуска он довольно часто посещал тренажёрный зал с целью как можно лучше подготовиться к предстоящим сборам «красно-синих».

«Армейский» коллектив в данный момент с 29 очками замыкает пятёрку лучших команд Российской премьер-лиги.