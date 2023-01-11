Ганчаренко: «Фернандес - супертоп»

Наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко прокомментировал выступление бразильского защитника, имеющего гражданство России, Марио Фернандеса за московский ЦСКА.
«Марио Фернандес — один из лучших игроков, с кем довелось работать. Фернандес - супертоп», - приводит слова специалиста из Беларуси «Чемпионат».
Эксперт отметил крайне высокую планку профессионализма и великолепное понимание происходящего на поле со стороны бразильского спортсмена.
В данный момент Марио Фернандес является игроком «Интернасьонала» из города Порту-Алегри.
С ЦСКА Фернандес выиграл множество титулов, включая чемпионат, Кубок и Суперкубок России.
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