Ганчаренко: «Иванов на лавке слышит и слушает наш тренерский штаб»

Наставник екатеринбургского «Урала» Виктор Ганчаренко высказался касательно присутствия президента «шмелей» Григория Иванова на скамейке запасных в процессе поединков.

«Иванов на лавке слышит и слушает наш тренерский штаб: какие замены мы делаем, какие стандартные положения и так далее. Он не слушает людей со стороны», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Эксперт из Беларуси признался, что 61-летний футбольный деятель ни коим образом не мешает ему во время противостояний екатеринбургского коллектива со своими соперниками.

«Урал» в данный момент является десятой командой чемпионата России, имея в своём активе 21 балл.