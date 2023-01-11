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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Агент Мевли об уходе из «Спартака»: «Без комментариев»

11 Января 2023 • 22:43 Комментировать

Агент словенского защитника московского «Спартака» Михи Мевли Андрей Степанов высказался касательно слухов о возможном уходе своего клиента из столичного клуба.

«Правда ли, что Мевля в ближайшее время может покинуть «Спартак»? На данный момент не могу дать никакой информации. Без комментариев», - приводит слова Степанова «Чемпионат».

Миха Мевля дебютировал за «красно-белую» команду в середине сентября прошлого года в противостоянии с воронежским «Факелом».

Ранее словенский футболист выступал за такие российские клубы, как «Ростов», «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Сочи».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Степанов Миха Мевля
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