Агент Мевли об уходе из «Спартака»: «Без комментариев»

Агент словенского защитника московского «Спартака» Михи Мевли Андрей Степанов высказался касательно слухов о возможном уходе своего клиента из столичного клуба.

«Правда ли, что Мевля в ближайшее время может покинуть «Спартак»? На данный момент не могу дать никакой информации. Без комментариев», - приводит слова Степанова «Чемпионат».

Миха Мевля дебютировал за «красно-белую» команду в середине сентября прошлого года в противостоянии с воронежским «Факелом».

Ранее словенский футболист выступал за такие российские клубы, как «Ростов», «Зенит» из Санкт-Петербурга и «Сочи».