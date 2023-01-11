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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Тихонов высказался о Мевле, Рыбусе, Дуарте, Фернандо и Тавареше

11 Января 2023 • 22:27 Комментировать

Восьмикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался касательно ряда игроков, так или иначе связанных с «красно-белой» командой.

Специалист признался, что в случае ухода из столичного коллектива таких защитников, как словенец Миха Мевля и поляк Мацей Рыбус, в команду можно было бы пригасить парагвайского футболиста Алексиса Дуарте.

Также Тихонов сказал, что вернул бы так понравившегося болельщикам «Спартака» бразильца Фернандо, являющегося чемпионом России.

«Что касается Тавареша, то в мае он получил травму крестообразных связок, и он ещё не играл, а его хочет главный тренер», - сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер».

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Андрей Тихонов Фернандо Лукас Мартин Мацей Рыбус Миха Мевля Томаш Тавареш Алексис Дуарте
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