Тихонов высказался о Мевле, Рыбусе, Дуарте, Фернандо и Тавареше

Восьмикратный чемпион России в составе московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался касательно ряда игроков, так или иначе связанных с «красно-белой» командой.

Специалист признался, что в случае ухода из столичного коллектива таких защитников, как словенец Миха Мевля и поляк Мацей Рыбус, в команду можно было бы пригасить парагвайского футболиста Алексиса Дуарте.

Также Тихонов сказал, что вернул бы так понравившегося болельщикам «Спартака» бразильца Фернандо, являющегося чемпионом России.

«Что касается Тавареша, то в мае он получил травму крестообразных связок, и он ещё не играл, а его хочет главный тренер», - сказал Тихонов в эфире «Матч Премьер».