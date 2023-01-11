Тихонов: «У «Спартака» неплохой график, у команды хорошие шансы»

Обладатель серебряной и двукратный обладатель золотой медали Кубка России в составе московского «Спартака» Андрей Тихонов высказался по поводу борьбы «красно-белых» за первое место в чемпионате страны.

Специалист считает, что борьба за «золотое» место для столичного коллектива имеет под собой основания, как минимум, в виде графика предстоящих поединков клуба.

«Красно-белым» предстоит провести восемь домашних поединков, многие из которых состоятся в Москве, а некоторые – с не самыми сильными «на бумаге» для «Спартака» соперниками.

«Единственная тяжелейшая игра — выезд с «Зенитом», где всё определится. У «Спартака» неплохой график, у команды хорошие шансы», - сказал спортсмен в эфире «Матч Премьер».