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Президент «Торпедо» отказался комментировать возможный трансфер Глушакова

11 Января 2023 • 21:08 Комментировать
Краснодар
...
Торпедо Москва
04.03 19:00

Президент столичного «Торпедо» Илья Геркус высказался о возможном подписании полузащитника Дениса Глушакова.

«Рассматривает ли «Торпедо» вариант с подписанием Глушакова? Я не буду ничего говорить», — заявил экс-функционер московского «Локомотива» в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, что последним местом работы бывшего игрока российской сборной были подмосковные «Химки», откуда Глушаков ушёл в начале 2023 года. Также хавбек известен по выступлениям за столичные «Спартак» и «Локомотив». В футболке «красно-белых» Денис выиграл последнее для клуба чемпионство в 2017 году.

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Евро-Футбол.Ру,
Торпедо Москва Денис Глушаков Илья Геркус Трансферы футбола - зима 2023
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КРАСНОДАР ТОРПЕДО МОСКВА
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