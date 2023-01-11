Президент «Торпедо» отказался комментировать возможный трансфер Глушакова

Президент столичного «Торпедо» Илья Геркус высказался о возможном подписании полузащитника Дениса Глушакова.

«Рассматривает ли «Торпедо» вариант с подписанием Глушакова? Я не буду ничего говорить», — заявил экс-функционер московского «Локомотива» в интервью изданию «Чемпионат».

Напомним, что последним местом работы бывшего игрока российской сборной были подмосковные «Химки», откуда Глушаков ушёл в начале 2023 года. Также хавбек известен по выступлениям за столичные «Спартак» и «Локомотив». В футболке «красно-белых» Денис выиграл последнее для клуба чемпионство в 2017 году.