Президент «Урала» прокомментировал возможный отказ «Левски» от матча

В прессе появилась информация о том, что «Левски» может отказаться от матчей с российскими клубами на зимних сборах. Среди команд, которые должны сыграть с «Левски» в январе, находится «Урал». Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов дал комментарий на этот счёт.

«Я от вас первый раз слышу, что кто-то против. Это товарищеские игры. Игра по расписанию у нас стоит на 31 января. Не знаю, будет игра или нет. Найдём других кого-то», - высказался Иванов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

В январе «Левски» также должен провести товарищеские матчи против «Краснодара» и «Спартака».