Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
100 $ Получить
Регистрация
Новости 99+ Онлайн Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Президент «Урала» прокомментировал возможный отказ «Левски» от матча

11 Января 2023 • 18:55 Комментировать

В прессе появилась информация о том, что «Левски» может отказаться от матчей с российскими клубами на зимних сборах. Среди команд, которые должны сыграть с «Левски» в январе, находится «Урал». Президент екатеринбургского клуба Григорий Иванов дал комментарий на этот счёт.

«Я от вас первый раз слышу, что кто-то против. Это товарищеские игры. Игра по расписанию у нас стоит на 31 января. Не знаю, будет игра или нет. Найдём других кого-то», - высказался Иванов, чьи слова на своих страницах приводит «Спорт-Экспресс».

В январе «Левски» также должен провести товарищеские матчи против «Краснодара» и «Спартака».

Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Левски Урал Григорий Иванов
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
100 $ Получить
Читайте также на Евро-Футболе:
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 11 Января
19:47 · Россия. Первая лига
«Кубань» рассталась с основным центральным полузащитником
19:34 · Россия. Премьер-лига
Кафанов назвал лучшего голкипера РПЛ в 2022 году
19:25 · Россия. Первая лига
Кавазашвили прокомментировал отставку Кононова из «Арсенала»
18:59 · Россия. Первая лига
Аджоев подтвердил отставку Кононова
18:55 · Россия. Премьер-лига
Президент «Урала» прокомментировал возможный отказ «Левски» от матча
18:48 · Россия. Премьер-лига
Игнатьев уверен, что Глушаков усилит сегодняшний «Локомотив»
18:39 · Россия. Премьер-лига
​Орлов – о трансферах: «Зенит» исходит из того, что верит – наш футбол возвратится в Европу»
18:28 · Россия. Премьер-лига
Дасаев считает, что «Спартак» может стать чемпионом РПЛ в сезоне 2022/2023
18:27 · Россия. Первая лига
Тульский «Арсенал» с высокой вероятностью уволит Кононова
18:14 · Россия. Премьер-лига
Силкин: «Тюкавину нужно терпеть и бороться за свое место в «Динамо»
18:13 · Россия. Премьер-лига
Тукманов: «Кухарчук поможет «Торпедо»
18:00 · Россия. Премьер-лига
Капелло прокомментировал отстранение российских клубов и сборных от международных соревнований
17:50 · Россия. Премьер-лига
Пономарёв: «Сейчас в нашем футболе провал»
17:25 · Россия. Премьер-лига
​«Левски» может отказаться от игры со «Спартаком» и другими клубами из России - названа причина
16:49 · Россия. Премьер-лига
​Юран раскритиковал «Химки» за трансферы
Все новости
Рекомендуем