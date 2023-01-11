​Орлов – о трансферах: «Зенит» исходит из того, что верит – наш футбол возвратится в Европу»

Известный комментатор Геннадий Орлов, который является болельщиком «Зенита», высказался на тему большого количества игроков из Бразилии в команде.

Орлов позитивно оценил последние приобретения «Зенита». Так, например, комментатор отметил высокий уровень Роберта Ренана. По словам Орлова, питерский клуб работает с прицелом на возвращение в еврокубковые турниры.

«Если мы хотим зарабатывать деньги в официальных европейских турнирах, то нужны хорошие игроки. «Зенит» исходит из того, что верит - наш футбол возвратится в Европу. Мы же ещё не изгнаны из УЕФА», - высказался Орлов, чьи слова приводит на своих страницах sport24.

После первой части чемпионата России «Зенит» является лидером в турнирной таблице.