Дасаев считает, что «Спартак» может стать чемпионом РПЛ в сезоне 2022/2023

Бывший голкипер московского «Спартака» Ринат Дасаев считает, что «красно-белые» способны завоевать чемпионство в сезоне 2022/2023.

«Пока я ничего не жду от второй части чемпионата России. Думаю, чемпионская гонка продолжится. Что касается «Спартака», то он может стать чемпионом в этом сезоне. Почему нет?», — передает слова Дасаева «РБ Спорт».

Напомним, что московская команда занимает второе место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, набрав на данный момент 36 очков. На первой строчке с отрывом в 6 баллов расположился петербургский «Зенит».

«Ростов», идущий третьим, имеет в своем активе 35 очков.