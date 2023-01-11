Силкин: «Тюкавину нужно терпеть и бороться за свое место в «Динамо»

Бывший главный тренер московского «Динамо» Сергей Силкин оценил перспективы 20-летнего нападающего Константина Тюкавина.

«Тюкавин — старательный парень, воспитанник клуба, его любят болельщики. Думаю, ему не стоит никуда уходить, «Динамо» — его команда. Тюкавин здорово открывается, создает моменты для команды. Считаю, что Константину нужно терпеть и бороться за свое место», — цитирует речь Силкина «РБ Спорт».

На данный момент Тюкавин сумел забить 5 голов и отдать одну результативную передачу в 16 матчах первой части нынешнего сезона Российской Премьер-лиги.

Московская команда занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата, имея в своем активе 29 очков.