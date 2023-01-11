Капелло прокомментировал отстранение российских клубов и сборных от международных соревнований

Экс-наставник сборной России Фабио Капелло рассказал, что он думает по поводу того, что спортивный арбитражный суд отклонил апелляции РФС на отстранение российских клубов и сборных.

«Отстранение российских клубов и сборных? Решение суда не обсуждается», — передает слова Капелло «РБ Спорт».

Напомним, что ранее CAS окончательно отклонил апелляцию РФС и клубов РПЛ на то самое решение ФИФА и УЕФА отстранить российские клубы и национальные команды от участия в международных соревнованиях под своей эгидой.

Отметим, что данные санкции могут отменить в любой момент, так как они являются бессрочными.