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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Пономарёв: «Сейчас в нашем футболе провал»

11 Января 2023 • 17:50 Комментировать

Экс-игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился своим мнением об итогах опроса ВЦИОМ на тему спортсмена года в России.

«Кто-то проголосовал за Дзюбу? Из всех футболистов только его вспомнили? В свое время, в 2018 году, он был на слуху, вот его и вспомнили. А сейчас и я не могу назвать лучшего футболиста. Из старых много футболистов назвать могу, а сейчас у нас провал в футболе» — передает слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что лучшим спортсменом 2022 года признали 16-летнюю фигуристку Камилу Валиеву, за которую проголосовало 7 процентов опрошенных. Вторую строчку занял лыжник Александр Большунов (5%), а на третьей позиции расположился хоккеист Александр Овечкин (4%).

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Евро-Футбол.Ру,
Артём Дзюба Александр Овечкин Камила Валиева Владимир Пономарёв Александр Большунов
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