Пономарёв: «Сейчас в нашем футболе провал»

Экс-игрок московского ЦСКА Владимир Пономарёв поделился своим мнением об итогах опроса ВЦИОМ на тему спортсмена года в России.

«Кто-то проголосовал за Дзюбу? Из всех футболистов только его вспомнили? В свое время, в 2018 году, он был на слуху, вот его и вспомнили. А сейчас и я не могу назвать лучшего футболиста. Из старых много футболистов назвать могу, а сейчас у нас провал в футболе» — передает слова Пономарёва «Спорт-Экспресс».

Напомним, что лучшим спортсменом 2022 года признали 16-летнюю фигуристку Камилу Валиеву, за которую проголосовало 7 процентов опрошенных. Вторую строчку занял лыжник Александр Большунов (5%), а на третьей позиции расположился хоккеист Александр Овечкин (4%).